Der US-Amerikaner William Christmas wechselt innerhalb der Basketball-Bundesliga von den Veolia Towers Hamburg zu den Niners Chemnitz. Der 27-Jährige unterschrieb für die kommende Saison und komplettiert damit den Kader der Sachsen, wie die Niners am Montagabend mitteilten.

"Will bringt für die Positionen, welche er begleiten kann, viel Größe und Athletik mit", sagte Niners-Coach Rodrigo Pastore über den letzten Neuzugang. In der abgelaufenen Saison stand Christmas als einziger Hamburger Spieler in allen 56 Begegnungen auf dem Feld.