Bildrechte: IMAGO / Fotostand

Basketball | BBL Niners Chemnitz stecken Spanien-Debakel weg und gewinnen gegen Göttingen

03. November 2024, 17:35 Uhr

Die Niners Chemnitz haben zumindest in der Basketball-Bundesliga einen Lauf. Nach der deprimierenden 59:105- Klatsche in der Champions League bei BAXI Manresam ist der Erfolg für die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore im Punktspielbetrieb zurückgekehrt. Gegen Schlusslicht BG Göttingen setzten sich die Sachsen am Sonntag (3. November) mit 96:88 (49:41) durch und feierten den vierten Erfolg in Serie.