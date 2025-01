Die Bundesliga-Basketballer des Syntainics MBC haben einen neuen Vereinsrekord knapp verpasst. Die Weißenfelser unterlagen daheim ratiopharm Ulm mit 89:92 (48:48). Der Dreierversuch von Charles Callison mit Ablauf der Spieluhr verfehlte den gegnerischen Korb. Zuvor hatten die Mitteldeutschen fünf Heimspiele in Serie erfolgreich gestalten können. Das war ihnen zuvor in der Bundesliga nur in den Spielzeiten 2012/13 und 2021/22 gelungen. Sechs Siege vor heimischer Kulisse nacheinander gab es bislang noch nicht.