Im ersten Durchgang war es eine sehr ausgeglichene Angelegenheit zwischen den beiden Rivalen, die Führung wechselte hin und her und so ging es für den MBC mit einem knappen Rückstand in die Pause. In einem fahrigen und ruppigen dritten Viertel ließen sich die Mitteldeutschen zunächst nicht aus der Ruhe bringen und lagen in der 27. Minute mit 56:50 vorn. Doch mit einem 14:0-Lauf auf 64:50 (30.) wendeten die Hausherren das Blatt. Näher als bis auf zwei Punkte kamen die Weißenfelser anschließend nicht mehr heran.