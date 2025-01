Nach zwei Liga-Siegen in Folge und neu gewonnenem Selbstbewusstsein erwischten die Niners den besseren Start und gingen, begleitet von der erwartbar stimmungsvollen Kulisse, nach vier Minuten mit 7:4 in Führung. Nach einem anschließend ausgeglichenen ersten Viertel (18:17) zogen die Gäste die Intensität Mitte des zweiten Durchgangs nochmals an und konnten sich ein wenig absetzen (40:34). Besonders mit der Dreierquote (45 Prozent) und der Arbeit an den Brettern (39 zu 24) überzeugte Chemnitz und drückte dem Spiel seinen Stempel auf. Mit Beginn des dritten Viertels wachte der Favorit aus der Türkei dann auf und hielt dagegen. Angetrieben von den eigenen Fans entschied Manisa das Viertel für sich und ging mit einem knappen 61:63-Rückstand in den Schlussabschnitt.