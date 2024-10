Das war ein kurzes Intermezzo: Basketball-Bundesligist Niners Chemnitz trennt sich von Shooting Guard Jaron Johnson. Wie der Verein am Mittwoch (23. Oktober) bekanntgab, sei der eigentlich noch bis Jahresende laufende Vertrag in beidseitigem Einvernehmen aufgelöst worden.

In der Saisonvorbereitung erschien Johnson zunächst die erhoffte Verstärkung zu sein und legte in vier Testpartien durchschnittlich 16,8 Punkte, 2,3 Rebounds sowie 1,8 Assists auf und versenkte pro Begegnung vier Dreier mit einer bärenstarken Quote von 63 Prozent. An diese verheißungsvollen Leistungen konnte der US-Amerikaner in den Pflichtspielen nicht ganz anzuknüpfen, kam bei fünf Einsätzen im Schnitt auf 11,0 Punkte.