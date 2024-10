Schon nach acht Minuten war das Spiel quasi gelaufen. Die Niners überrumpelten die Gäste aus Portugal, die zwar in der Königsklasse spielen, an jenem Abend in Chemnitz aber kein königliches Potenzial nachwiesen, förmlich. "Wir haben die Energie der Halle gespürt, das hat der ganzen Mannschaft geholfen. Wir sind direkt mit einem Push gestartet", schwärmte Nicholas Tischler, der im Sommer auch wegen der Champions League nach Chemnitz gewechselt war. Der 24-jährige Flügelspieler, letzte Saison noch für Braunschweig am Ball, war beeindruckt von der Atmosphäre und den mehr als 4.000 Zuschauern: "Es war unglaublich. Das habe ich mir so nicht erträumt. Dass am Mittwoch so viele Leute kommen, damit habe ich nicht grechnet."