Im norditalienischen Casale Monferrato wartet mit Bertram Derthona Basket zunächst eine "Topmannschaft" aus der Serie A auf den amtierenden FIBA-Europe-Cupsieger aus Chemnitz, so Herhold. In den nächsten Wochen geht es zudem gegen die Katalanen von Baxi Manresa sowie den portugiesischen Traditionsverein Benfica Lissabon.



Der erste Gegner in der Vorrundengruppe G aus der im Dreieck zwischen Mailand, Turin und Genua liegenden Gemeinde Tortona spielt erst seit 2021 in der italenischen Eliteliga, erreichte aber umgehend drei Mal die Playoffs. "Das ist etatmäßig auch noch mal eine andere Kragenweite, aber darum geht es nicht. Wir wollen da reingehen und gewinnen", meinte der Niners-Klubchef.



Derthona spielte letzte Saison erstmals in der Champions League. Dort war erst in der Zwischenrunde gegen Galatasaray Istanbul Endstation. Unter Trainer Walter de Raffaele rüsteten die Italiener für die neue Spielzeit nochmals auf und starteten in der Liga auch mit einem Sieg.