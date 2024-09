In Chemnitz unterschrieb der ehemalige College-Spieler nun einen Vertrag bis 2026 und könnte bereits für den Champions-League-Auftakt gegen Bertram Derthona Basket aus Italien am 2. Oktober eine Option sein. Die Bundesliga-Partie am Sonntag (22. September) gegen ratiopharm Ulm wird er noch von der Tribüne aus verfolgen. "Wir (...) sind von seinem Potenzial überzeugt und werden ihm die notwendige Zeit geben, sich zu akklimatisieren sowie seine Rolle innerhalb der Mannschaft zu finden", erklärte Niners-Geschäftsführer Steffen Herhold.

Chemnitz spielt nach dem Triumph im Europe Cup in der vergangenen Saison in dieser Spielzeit erstmals in der Champions League. In der Liga musste sich das Team von Headcoach Rodrigo Pastore zum Auftakt am Freitag dem deutschen Meister FC Bayern deutlich geschlagen geben. Im Pokal treffen die Sachsen am 13. Oktober im Achtelfinale auf Heidelberg.