Der MBC kam nicht gut ins Spiel, ließ sich vom frühen 4:10-Rückstand (3.) aber nicht irritieren. Im zweiten Viertel gingen die Gäste sogar mit 32:30 (16.) in Front. Ein starker dritter Durchgang mit einem 13:0-Lauf sorgte dafür, dass der MBC mit einer 61:56-Führung in das letzte Viertel ging. Bis zur 35. Minute sah es auch noch nach einem Sieg für den MBC aus (73:67), doch in der Schlussphase drehte Vechta noch einmal auf, ging durch einen 13:0-Lauf in Führung und baute diese bis zur Schlusssirene noch weiter aus.