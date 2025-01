Nicht zu viel nachdenken, was alles passieren kann in den Play-ins, sondern einfach nur auf das einzelne Spiel konzentrieren. So lautet die Vorgabe bei den Niners Chemnitz vor dem ersten von drei möglichen Spielen am Mittwoch (ab 18 Uhr im Liveticker und Audiostream) in den Play-ins der Basketball-Champions-League gegen den türkischen Vertreter Manisa Basket. Das erklärte Kapitän Jonas Richter am Dienstag (7. Januar 2025) im Gespräch mit SPORT IM OSTEN: "Wenn wir hier gewinnen können, haben wir eine sehr gute Ausgangsposition, vor heimischem Publikum die Serie zuzumachen."