Für die Weißenfelser soll eine schwarze Serie von zuletzt acht Niederlagen in acht Spielen gegen Chemnitz reißen. "Es ist lange her, dass wir Chemnitz besiegt haben", weiß auch MBC-Center John Bryant. Der 2,1-Meter-Mann spielt seit 2022 in Weißenfels. Er selbst durfte noch nie gegen Chemnitz jubeln. Der letzte MBC-Sieg stammt noch aus der ProA und ist fast acht Jahre her, im März 2017 gewannen die "Wölfe". Doch Bryant ist auch sicher: "Jetzt ist es an der Zeit. Mit diesem Team können wir gewinnen."