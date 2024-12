Gegen den Lübecker Bielenberg bestimmte er von Beginn an mit seiner Führhand das Geschehen. Seine größere Reichweite machte sich bemerkbar. Besonders in den letzten Sekunden der ersten sieben Runden attackiert er. Im achten Durchgang legte der Sachsen-Anhalter noch einen Zahn zu. Nach Treffern an Kopf und Körper brachte er Bielenberg 2:40 Minuten vor Rundenende auf den Boden, nach kurzer Erholung und weiteren Treffer warf dessen Vater und Trainer dann das Handtuch.

Bildrechte: Peter Gercke, Fotograf, Aschersleben