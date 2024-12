Diese drehten die Eislöwen spät im Schlussdrittel durch Turnbull (46.) und Yogan (54.). Kurios dabei: Dresden kassierte im letzten Drittel gleich zwei Strafen wegen zu vieler Spieler auf dem Eis. Die beiden Überzahlsituationen – wie auch die übrigen drei gegen Dresden – konnten die Bayern jedoch nicht für ein weiteres Tor nutzen. Umgekehrt blieb Dresden in vier Power-Plays ebenfalls ohne Treffer.

Mit dem Erfolg verbessern sich die Sachsen in der DEL2-Tabelle auf Platz 2. Am Freitag sind die Eislöwen dann in Landshut zu Gast.