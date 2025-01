Dem Spitzenreiter der DEL 2 war im Vorfeld bereits klar, dass es kein Spaziergang wird. Bereits in den drei vorherigen Duellen waren eng, obwohl die Eislöwen jeweils siegten, ging es zweimal über das Penaltyschießen. Am Freitagabend lag Dresden nach dem ersten Drittel bereits mit 0:3 zurück. Sykora gelang in der 34. Minute das erste Tor. Im Schlussabschnitt wurde es dann vogelwild. Nach dem 1:4 verkürzten zunächst Uplegger und Wahl. Nach einem erneuten Gegentreffer in der 56. Minute schafften die Eislöwen tatsächlich noch den 5:5-Ausgleich.- Sykora traf drei Sekunden vor der Schlusssirene. In der 63. Minute sorgte dann Rubes für den Sieg der Gastgeber.