Die Dresdner Eislöwen haben auch das zweite Spiel am Wochenende für sich entschieden. In Regensburg feierten die Blau-Weißen am Sonntag einen klaren 4:0-Erfolg.

Der Tabellendritte ging durch Tomas Andres verdient in Führung (11.) und scheiterte danach immer wieder an Torwart Eetu Laurikainen. Auch Dresdens Goalie Janick Schwendener konnte sich, gleich zweimal gegen Ryon Moser (28.), auszeichnen. Dane Fox erhöhte dann in Überzahl im Nachschuss (40.). Johan Porsberger erhöhte wieder in Überzahl (51.). Porsberger hatte beim Derby-Sieg am Freitag gegen Crimmitschau doppelt getroffen.