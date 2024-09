Die Gastgeber gingen nach knapp zehn Minuten nach einem Puckgewinn im Mitteldrittel in Front. C.J. Stretch überwand Anthony Morrone im Tor der Füchse. Im zweiten Abschnitt führten zwei Strafen für Rosenheim zur doppelten Überzahl für die Lausitzer, die die Gäste zum Ausgleich nutzten. Roope Mäkitalo traf aus dem linken Bullykreis (25. Minute). So ging es ausgeglichen ins Schlussdrittel, in dem Lewis Zerter-Gossage die Gäste nach einem Solo (44.) in Führung brachte. Den Vorsprung brachten die Füchse dank starker Verteidigung in Unterzahl ins Ziel.