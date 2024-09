Die Eispiraten Crimmitschau mussten sich am Freitagabend gegen die Ravensburg Towerstars nach der Overtime geschlagen mit 3:4 geben (1:1, 1:2, 1:0).

Die 3.915 Zuschauenden im Sahnpark sahen wie die Eispiraten durch einen Treffer von Nickolas Latta bereits in der neunten Minute ins Hintertreffen gerieten. Doch Richard Marenis glich noch vor dem Ende des ersten Drittels aus. Ein schneller Doppelschlag durch Julian Eichinger und Nickolas Latta sorgten binnen fünf Minuten für einen erneuten Rückstand der Gastgeber. Gregory Kreutzer gelang kurz vor dem Ende des zweiten Drittels der Anschlusstreffer. Roman Zaps Ausgleich ließ im letzten regulären Drittel noch einmal Freude aufkommen. Simon Sezemsky aber gelang in der Overtime der goldene Treffer zum 3:4-Endstand.

Auch die Dresdner Eislöwen sind trotz hoher Erwartungen mit einer Niederlage in die Saison gestartet. Gegen die Starbulls Rosenheim unterlagen sie in der Overtime mit 2:3 (1:0, 1:2, 0:0) durch den Siegtreffer von Zack Dybowski.

Nachdem die Eislöwen im ersten Drittel noch durch Tomas Sykora in Führung gingen, fielen die meisten Tore im anschließenden zweiten Drittel. Stefan Reiter glich zunächst für Rosenheim aus, Sebastian Gorcik brachte die Eislöwen wieder in Führung, doch Maximilian Vollmayer besorgte kurz vor Ende des zweiten Drittels den 2:2-Ausgleich für die Gäste. Weil im letzten Drittel kein weiteres Tor mehr fiel, ging es in die Overtime – die Dybowski für seine Rosenheimer entscheiden konnte.