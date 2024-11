RB Leipzig hat es verpasst, näher an die Spitzenplätze der Bundesliga heranzurücken. Die von Jonas Stephan trainierten Fußballerinnen kamen bei Außenseiter SGS Essen vor 1.515 Zuschauern nicht über ein 0:0 hinaus.

Essen hatte den besseren Start erwischt, während die Gäste sich erst in der Folge steigerten. Gute Chancen für beide Mannschaften blieben überschaubar, da die Defensivreihen dominierten. Leipzigs Vanessa Fudalla kam in der 30. Minute gefährlich vor das Essener Tor, doch ihr Schuss wurde noch zur Ecke geklärt. Im Anschluss köpfte Essens Annalena Rieke die Kugel aufs eigene Tor, die gerade noch von ihren Mannschaftskameradinnen von der Linie gekratzt wurde (30.).

Nach dem Wechsel drehte Essen erneut auf, ließ jedoch zahlreiche Chancen zur eigentlich verdienten Führung ungenutzt. In der 61. Minute hatte RB Glück, dass ein Kopfball von Jacqueline Meißner am Aluminium landete - den Abpraller köpfte Ramona Maier aus kurzer Distanz aufs Tor, doch RB-Keeperin Elvira Herzog war zur Stelle. Eine Minute später setzte Maier den Ball per Direktabnahme aus spitzem Winkel nur knapp neben den Pfosten. Leipzig blieb dagegen im Angriff blass. Erst kurz vor Schluss gab es durch Fudalla und Lydia Andrade eine Doppelchance (89.).