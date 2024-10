Zum ersten Kader der neu gegründeten U23, die in der Saison 2024/25 an einer europäischen Spielrunde teilnehmen wird, gehören mit Vanessa Fudalla und Julia Landenberger zwei weitere Spielerinnen von RB Leipzig. Mit der U23 soll der Spielbetrieb des weiblichen Nachwuchses gewährleistet werden, die normalerweise im Zwei-Jahres-Rhythmus eine U20-WM spielen. Die U23 wird in dieser Saison die U20 ersetzen und auch von deren Trainerin Kathrin Peters betreut. In ihrem ersten Spiel trifft das Team am 24. Oktober auf Frankreich, am 28. Oktober geht es dann nach Italien.