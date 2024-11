Die erste Halbzeit teilte sich in drei Abschnitte. Im ersten dominierten die schnell und scharf kombinierenden Gastgeber. RB kam immer seltener in Glasgows Hälfte – und machte doch das 1:0. Baumgartner köpfte nach einer Ecke ein (23.). Nach dem Treffer gab plötzlich Leipzig den Ton an, vergab jedoch zwei Großchancen zum 2:0 (Willi Orban/26., Antonio Nusa/31.). Das rächte sich böse, denn die Gastgeber fingen sich danach, wurden wieder offensiver und glichen durch den früheren Leipziger Kühn und dessen traumhaften 16-m-Schlenzer aus (35.). Fortan kontrollierte Celtic die Partie, kombinierte sich in der Nachspielzeit links in den Strafraum und zum verdienten 2:1 (90.+1). Leipzigs Defensive sah bei beiden Gegentoren richtig schlecht aus.