Im Anschluss suchte der FCL die Entscheidung – und fand sie in Person von Eichinger. Nach einem hohen Ballgewinn von Lok ließ er Hartmann im eins-gegen-eins keine Chance und besorgte den Endstand (75). Budissa ließ sich trotz der Unterlegenheit in der 2. Hälfte aber keineswegs hängen. Mehrfach musste Neumann im Lok-Tor in höchster Not parieren. Ein weiterer Treffer gelang der Truppe von Steve Dieske aber nicht und so endete die Pokalreise für Bautzen in dieser Spielzeit am späten Samstagnachmittag. Lok träumt derweil weiter vom dritten Sieg im Sachsenpokal.