Es wird den Glauchauern egal sein, wer dann kommt. Das Spiel des Jahres haben sie gewonnen. 14 (!) Spieler im Kader haben eine Vergangenheit beim FSV. Auch der Torschütze zum am Ende entscheidenden 2:1 - Colin Ullmann - spielte bis zur U19 in Zwickau. Der Außenseiter verdiente sich den Sieg mit viel Leidenschaft und Herz. Dass die drei Tore innerhalb von drei Minuten fielen, machte das Pokalspiel zudem unvergesslich.

Die Zeiten, in denen die Großen die Kleinen unterschätzen, sind längst vorbei. Dafür ist das Geld, was sich aus dem Pokalwettbewerb mittlerweile schöpfen lässt, viel zu verlockend und wichtig. FSV-Trainer Rico Schmitt kündigte schon vor dem Spiel an, auf Rotation zu verzichten und hielt Wort.

Im Vergleich zum 2:1-Sieg gegen den ZFC Meuselwitz wechselte Schmitt nur in der Viererkette: Jonas Dittrich und Sonny Ziemer rückten für Lloyd Addo Kuffour und Rene Rüther in die Startelf. Die Gastgeber mussten kurz vor dem Abpfiff wechseln, weil sich Spielmacher Jonas Mack beim Aufwärmen verletzte, rotierte Riccardo Gläser in die Startelf des Sechstligisten, der von Beginn an hellwach war und die erste Top-Chance verbuchte.