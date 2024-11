Der Meuselwitzer Trainer ließ einige Spieler ran, die zuletzt nicht in der Startelf standen. Doch die Hoffnungen der meisten Fans auf dem Kunstrasenplatz Poststraße in Bad Lobenstein, dass der Favorit den drei Klassen tiefer spielenden VfR irgendwie unterschätzt, blieben unerfüllt. Vom Anstoß weg dominierte der Regionalligist und in der zwölften Minute lag die Kugel zum ersten Mal im Tor. Nach einer weiten Eingabe legte Luca Bürger den Ball zurück, wo Daniel Haubner das Spielgerät aus Nahdistanz über die Linie drückte. Danach sollte es noch drei Mal bis zur Pause klingeln, wobei das 0:3 durch Bürger besonders sehenswert war. Der Kapitän nagelte den Freistoß in den Winkel. Bad Lobenstein wehrte sich tapfer, kam aber bis zur Pause zu keiner wirklich nennenswerten Möglichkeit.

Bildrechte: Tanja Kaltofen