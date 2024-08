Erstmals nehmen 36 Teams teil (früher 32). Die Mannschaften werden in einer einzigen Liga spielen, es gibt nur noch eine Tabelle. Jedes Team wird in der neuen Ligaphase gegen acht unterschiedliche Klubs spielen. Jeder Verein wird vier Heim- sowie vier Auswärtsspiele haben.

Die Teams werden zunächst in vier verschiedene Lostöpfe eingeteilt. Jedes Team trifft auf zwei Mannschaften aus jedem Topf, auch aus dem eigenen. RB Leipzig ist beispielsweise in einem Topf mit Real Madrid, Manchester City oder Paris St. Germain. Heißt also: Schon in der Liga-Phase kommt es zu Top-Duellen. Spiele gegen Teams aus dem eigenen Land sind in der Liga-Phase ausgeschlossen. Die Gegner werden übrigens durch eine computerunterstützte Auslosung bestimmt. Alles andere würde wahrscheinlich zu lange dauern...