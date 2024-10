Die als Außenseiter angetretenen Leipziger begannen einmal mehr sehr mutig, setzten auf Pressing und waren mit ihrem Umschaltspiel auch gefährlich. Die dicken Chancen aber entstanden nach einer kurzen Ecke (14./ Haidara aus 20 m) und nach einem missglückten Ausflug des LFC-Keepers Kelleher (19./ Seskos Distanz-Schlenzer von der Seitenlinie aus flog knapp am langen Pfosten vorbei). Die Gäste waren da effizienter, nutzten ihre zweite Torchance: Darwin drückte die Kugel nach einem Kopfball von Salah über die Linie (27.). Nach dem Treffer dominierte Liverpool, war dem 2:0 mehrfach ganz nah, scheiterte jedoch am besten Leipziger, Torhüter Gulacsi (32./38.).

Das Geschehen in der zweiten Halbzeit war dann wieder ausgeglichen. RB griff mit neuem Mut an, die Hochkaräter gab es aber erst mal auf der anderen Seite, wo Gulacsi nach einer Unstimmigkeit in der RB-Defensve erneut rettete (49.) und Mac Allister nur die Latte traf (70.). Danach verstärkte RB den Druck, doch auch der irische LFC-Keeper Kelleher ist kein Fliegenfänger, zeigte starke Paraden bei Schüssen von Sesko, Nusa (72.) und Xavi (73.). In der 83. Minute dann war Kelleher zwar überwunden, doch Openda war beim Torschuss knapp im Abseits. Es war sein zweiter nichtgegebener Treffer im Spiel nach dem in der 26. Minute. Am Ende gab RB noch mal alles, aber abgeklärte Gäste brachten das 1:0 relativ souverän über die Ziellinie.