Die erste Halbzeit begann RB zwar mit einer frühen Sesko-Chance nach nur 50 Sekunden. Doch das war nur ein Strohfeuer. Nach vorn mutlos und hinten behäbig, erinnerte der Auftritt an das 1:5-Desaster gegen Wolfsburg, inklusive Gegentor nach nur knapp drei Minuten. Weder Watkins bei seinem Querleger-Kopfball, noch McGinn beim Abschluss aus 5 m wurden gestört. Villa dominierte, zog sich dann etwas zurück und konterte gefährlich. Nur die Chancenverwertung war mangelhaft. Das bestrafte RB in der 27. Minute mit einem Tor aus dem Nichts: Openda nutzte Seiwalds weite Flanke nach vorn und eine Unstimmigkeit in der Villa-Defensive zum 1:1.