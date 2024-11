Dabei kam Jena eigentlich ganz gut in die Partie, hatte in der Anfangsviertelstunde eine ordentliche Doppelchance. Doch die Gastgeberinnen, die insgesamt deutlich zielstrebiger wirkten, jubelten nach 25 Minuten. Nach einer Ecke köpfte Pauline Machtens ein. Danach blieb die Partie offen, Chancen gab es auf beiden Seiten und in der 32. Minute einen kuriosen Ausgleichstreffer. Torfrau Inga Schuldt ließ einen harmlosen Rückpass unter dem Fuß durchrutschen. Mit dem Remis ging es in die Kabinen.

Bildrechte: IMAGO / foto2press