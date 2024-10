Nachdem Trainer Marco Rose die Rotationsmaschine angeworfen hatte, begann RB mit einer auf sechs Positionen veränderten Startelf - was man den Aktionen auch ansah. Trotzdem übernahmen die Leipziger nach 5 min die Kontrolle und nutzten ihre erste gute Chance zum 1:0, wobei Poulsen von einem Patzer des Hamburgers Smith profitierte (12.). Das 2:0 war ein wunderbareres Kopfballtor aus vollem Lauf durch Baumgartner (15.). Ein Indiz dafür, dass sich St. Pauli in der ersten Halbzeit zu keinem Zeitpunkt hängen ließ, war das 1:2 (28.). Allerdings profitierten auch die Gäste hier von einem Patzer der gegnerischen Defensive (Klostermann). Leipzig schlug aber umgehend zurück: Poulsen beendete einen straffen Konter mit dem 3:1 (30.). Der Spielstand spiegelte die Kräfteverhältnisse ganz gut wider.

Die Pause tat vornehmlich den Hamburgern gut. Sie spielten nämlich nun wie aus einem Guss, dominierten, stellten Leipzigs Defensive vor arge Probleme - und trafen nach zwei vergebenen Großchancen (52./55.) zum erneuten Anschluss: Eine scharfe "Flanke" von Smith landete im langen linken Eck (59.). Fünf Minuten später hätte Guilavogui fast den Ausgeich geköpft, aber Benjamin Henrichs rettete. Die Entscheidung fiel dann in der 70. Minute mit der Einwechslung der Leipziger Lukeba, Haidara und Nusa. Die beiden ersteren stabilisierten die RB-Defensive, und Nusa traf nach einem sehenswerten "Hüftwackler"-Solo zum 4:2. Diese Zwei-Tore-Führung dann brachte RB souverän nach Hause.

Am Samstag muss RB Leipzig wieder in der Bundesliga ra, zum Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund. Der BVB ist übrigens im DFB-Pokal am VfL Wolfsburg gescheitert (0:1 n.V.). Heißt auch, dass es im DFB-Pokal-Achtelfinale zum "Traditionsduell" RB gegen Wolfsburg kommen kann.