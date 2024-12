Im Gegensatz zum 1:5-Desaster vier Tage zuvor begann RB diesmal konzentriert, extrem kämpferisch und war auch in allen anderen Belangen besser als beim Wolfsburg-Spiel. Vor allem das Pressing funktionierte sehr gut, sorgte für viele Ballgewinne. Auch spielerisch waren die Leipziger überlegen, erarbeiteten sich gute Chancen. Entsprechend verdient fiel in der 31. Minute das 1:0 durch Sesko, der im Zusammenspiel mit Nusa die Frankfurter Abwehr inklusive Torhüter Trapp austanzte und einschoss. Ein Tor, so elegant und selbstbewusst erzielt wie zu Zeiten, als noch RB von Sieg zu Sieg eilte, und nicht Frankfurt.