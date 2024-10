Marco Rose wird gewarnt sein und erneut umplanen. Und das wieder zwangsläufig, denn mit Lois Openda steht hinter einem weiteren Leistungsträger ein Fragezeichen. Der belgische Angreifer ist leicht am Knie verletzt. "Das Innenband ist stabil, wir haben ein MRT gemacht. Strukturell ist nichts kaputt, aber er hat am Ansatz muskuläre Probleme", sagte Rose. Man habe die Hoffnung, "dass es Tag für Tag besser wird". Neben Xavi droht also ein weiterer Offensiver auszufallen. Im Tor dürfte Peter Gulacsi derweil zurückkehren, dort ist die Not nach guten anderthalb Spielen von Maarten Vandevoordt allerdings nicht allzu groß. "Pete wäre einsatzfähig gewesen, auch wenn er noch leichte Probleme hat. In Richtung Dortmund sollte das kein größeres Thema sein", erklärte Rose nach dem Pokalsieg. Ein größeres Thema könnte im Erfolgsfall eher das 20. Spiel in Folge ohne Niederlage in der Bundesliga für Leipzig werden. Was Marco Rose einem Kader zu verdanken hätte, der nicht nur in der Spitze, sondern auch der Breite besticht.