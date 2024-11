Die Stadt Leipzig und RB Leipzig wollen Spielort der Frauenfußball-EM 2029 werden. Nach Angaben des sächsischen Fußball-Bundesligisten wurde beim Deutschen Fußball-Bund eine Teilnahme am nationalen Bewerbungsverfahren hinterlegt. Leipzig ist einer von 17 Interessenten, die das Turnier ausrichten wollen.

Der DFB will sich mit acht Standorten bewerben, die Entscheidung wird im Juni 2025 erwartet. Im Anschluss muss sich der DFB bei der UEFA noch gegen die internationale Konkurrenz durchsetzen. Leipzig war bereits 2006 bei der WM und in diesem Jahr bei der EM der Männer Spielort. Zu den Partien der Euro und in der Fan-Zone kamen mehr als 300.000 Besucher.