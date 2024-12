Zu weiteren Klassiker-Duellen kommt es in Gruppe A beim Aufeinandertreffen von Carl Zeiss Jena und dem Chemnitzer FC. In Gruppe B treffen die alten Bundesliga-Rivalen Borussia Dortmund und Hamburger SV aufeinander. Bei Borussia Dortmund gebe es nach Aussage von Organisator Grell die feste Zusage von Jan Koller. Außerdem kommt es zum durchaus brisanten Westsachsenduell der Traditionsmannschaften von Erzgebirge Aue und dem FSV Zwickau. Bei Aue stehen unter anderem Khvicha Shubitidze, Pierre Le Beau und Skerdilaid Curri im Kader, bei Zwickau haben sich Ronny König, Nils Miatke und Davy Frick angekündigt.

Finalrunde



16:25 Uhr: Halbfinale 1 - Sieger Gruppe A vs. Zweiter Gruppe B

16.40 Uhr: Halbfinale 2 - Zweiter Gruppe A vs. Sieger Gruppe B



16:55 Uhr: Neunmeterschießen um Platz 7 - Vierter Gruppe A vs. Vierter Gruppe B

17:05 Uhr: Neunmeterschießen um Platz 5 - Dritter Gruppe A vs. Dritter Gruppe B



17:15 Uhr: Spiel um Platz 3 - Verlierer Halbfinale 1 vs. Verlierer Halbfinale 2



17:35 Uhr: Sieger Halbfinale 1 vs. Sieger Halbfinale 2