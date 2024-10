In Würdigung von Gerd Schädlich richtet Erzgebirge Aue seit vergangenem Jahr das Turnier aus. Kulttrainer Schädlich war Anfang 2022 im Alter von 69 Jahren gestorben. Er war von 1999 bis 2007 Trainer der Auer und führte den Klub 2003 in die 2. Bundesliga. Zuvor hatte Schädlich 1994 mit dem FSV Zwickau den Sprung ins Fußball-Unterhaus geschafft und in der Saison 1995/95 als Fünfter knapp den Aufstieg in die Bundesliga verpasst. Nach seiner Zeit in Aue gelang dem Coach 2011 mit dem Chemnitzer FC noch der Aufstieg in die 3. Liga.