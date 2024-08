Für beide Teams war es das erste Pflichtspiel der Saison, in der Regionalliga fällt der Startschuss erst in einer Woche. Und Erfurt hatte im ersten Durchgang etwas mehr von der Partie, verbuchte einige Abschlüsse und führte in der 33. Minute, Anna Mittelsdorf traf. Und legte in der 51. Minute gleich noch einen Treffer nach. Damit war dem Südwest-Regionalligisten der Zahn gezogen. Und die Erfurterinnen hatte Spaß an der Partie gefunden und erhöhten durch Nele und Jette Gast auf 0:4. Doch Siegelbach gab nicht auf und kam durch Lena Zimmermann und Frederike Frank innerhalb von vier Minuten wieder auf 2:4 heran. Jette Gast machte dann in der 87. Minuten mit ihrem zweiten Tor endgültig den Deckel drauf.