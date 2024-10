Große Rotation beim 1. FC Lok Leipzig im Landespokalspiel gegen Rotation Dresden. Cheftrainer Jochen Seitz ließ einige Stammkräfte draußen, dennoch ließ Lok zu keiner Zeit etwas anbrennen. Der Siebtligist aus Dresden, der vom Lok-Bus aus der Landeshauptstadt abgeholt wurde, sah sich nach zehn ruhigen Minuten einer Übermacht ausgesetzt. Abou Ball hämmerte in der elften Minute den Ball in den rechten Winkel. Theo Ogbidi legte nur eine Minute später mit einem Flachschuss zum 2:0 nach. Und die Leipziger hatten Lunte gerochen. Farid Abderrahmane zirkelte in der 18. Minute einen Freistoß in den linken Winkel. Rotation kam nun kaum noch aus dem Strafraum und schluckte durch Ogbidi und den Kopfball von Laurin von Piechewski noch vor der Pause die Treffer vier und fünf. Nach einer halben Stunde ließen die Gastgeber die Zügel etwas schleifen, Rotation kam aber zu keiner nennenswerten Chance.

Bildrechte: PICTURE POINT / Roger Petzsche