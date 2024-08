Auch nach Wiederanpfiff lief das Spiel nahezu ausschließlich in Richtung des Meininger Tors. Der Druck auf die Gäste wurde dennoch größer, denn den Erfurtern gelang lange kein zweiter Treffer. Per Freistoß erlöste Dennis Lerche den Regionalligisten in der 71. Minute – dann brach der Bann. Bis zum Schlusspfiff reihten sich Jeremiaha Maluze (73.), Lucas Zeller (85.) und Hinata Gonda (90.) zum 5:0 in die Torschützenliste ein. Das deutliche Ergebnis wurde den überlegenen Erfurtern auch in der Höhe durchaus gerecht.