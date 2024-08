Düsseldorf hatte in der vergangenen Saison zwar den Aufstieg unglücklich verpasst, im DFB-Pokal es aber bis ins Halbfinale geschafft. Aus Sicht von Fortuna-Coach Daniel Thioune darf sich das gern wiederholen. "Dynamo wird sehr anspruchsvoll für uns. Wir sind nah beieinander. Wir werden die Aufgabe so annehmen, wie man sie annehmen muss. Die Hürde ist sehr hoch. Unser Anspruch ist aber, dass wir in Dresden gewinnen wollen", sagte der Coach. Bei den Düsseldorfern ist die Torwartfrage bereits geklärt. Florian Kastenmeier wird zwischen den Pfosten stehen. Vielleicht werde dem einen oder anderen Spieler eine Pause gegönnt, so Thioune. King Manu, Vincent Vermeij und Sima Suso werden zudem verletzungsbedingt ohnehin fehlen.

Was Dynamo Hoffnung machen sollte. Das letzte Heimspiel gegen Düsseldorf konnte damals noch in der 2. Bundesliga gewonnen werden. Am 21. November 2021 gab es einen 1:0-Erfolg. Das goldene Tor erzielte Christoph Daferner. Für den 26-Jährigen wird die Partie gegen Fortuna ohnehin ein ganz besondere. Bis zum Sommer war der Offensivmann für ein halbes Jahr in Diensten der Düsseldorfer, verpasste in der Bundesliga-Relegation gegen den VfL Bochum dramatisch den Aufstieg in die erste Liga und ist jetzt wieder bei Dynamo gelandet.