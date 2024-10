Während im FSA-Pokal bereits 14 Teams am kommenden Wochenende um den Einzug ins Viertelfinale spielen, steht für den Halleschen FC noch eine Partie aus der dritten Runde an. Der Regionalligist trifft auf den drei Klassen tiefer spielenden SV Germania Roßlau. Dabei findet die Partie am Samstag (14 Uhr im Liveticker) nicht in Roßlau und auch nicht im HFC-Stadion statt, sondern auf dem Sportplatz des FSV Halle Am Kinderdorf 1. Wegen Sicherheitsbedenken kann die Partie nicht im heimischen Elbesportpark ausgetragen werden.