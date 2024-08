Carl Zeiss Jena mischt zum dritten Mal im DFB-Pokal mit und trifft in der ersten Runde auf den haushohen Favoriten Dortmund und schockt das Top-Team um Matthias Sammer und Stephane Chapuisat. Nach einem frühen Treffer von Olaf Schreiber gewinnen die Thüringer im Westfalenstadion mit 1:0. Im Tor hält der heutige RB-Repräsentant Perry Bräutigam den Sieg mit unglaublichen Paraden fest. Nach Dortmund besiegte Jena auch Uerdingen und Wattenscheid. Erst im Viertelfinale kam gegen Essen (5:5 im Elfmeterschießen) das Aus.

Wieder dringen die Thüringer bis ins Viertelfinale vor! Auf dem Weg in die Runde der besten acht deutschen Teams im Pokal müssen gegen Jena der FC St. Pauli, der VfR Mannheim und Hannover 96 die Segel streichen. Famos: Carl Zeiss gewann alle Spiele nach Elfmeterschießen. Im Viertelfinale war gegen den MSV Duisburg (1:2) Endstation.

Die bisher erfolgreichste Pokalsaison zaubert Carl Zeiss vor 17 Jahren auf den Rasen. Die Reise des damaligen Kellerkindes der 2. Bundesliga endet erst im Halbfinale gegen Borussia Dortmund (0:3). Auf dem Weg dorthin räumt Jena u.a. den Deutschen Meister VfB Stuttgart aus dem Weg. Dieser dramatische 5:4-Sieg im Elfmeterschießen hat sich in das Gedächtnis aller Zeiss-Fans eingebrannt. Trainer damals wie heute: Henning Bürger. Wenn das mal kein gutes Omen ist.

Die letzte Pokal-Überraschung liegt neun Jahre zurück. Im August 2015 reist der Hamburger SV - damals noch Bundesligist - zum Erstrundenduell beim Regionalligisten in Jena an und mit einer 2:3 Niederlage nach Verlängerung wieder ab. Dabei erlebt der spät eingewechselte Johannes Pieles seine Sternstunde, als er in der Nachspielzeit das entscheidende Tor gegen die Elf von Bruno Labbadia erzielte.