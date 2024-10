Auf Keeper Franz Sander wird sicher eine Menge Arbeit zukommen. Er selbst spielte sieben Jahr ein der Jugend für Aue, steht regelmäßig in der Fankurve der Veilchen. Aber für den Sonntag verspricht Sander: "Wir schenken nichts her, hauen alles rein. Alles ist möglich. Wir wollen die Stimmung mitnehmen, vor so vielen Zuschauern spielen wir nie wieder. Vielleicht kann man den Kessel anzünden hier." Und ein Urlauber wird auch rechtzeitig zurückkehren. Kapitän Richie Schulze ist am Samstag zurück in Annaberg und darf 24 Stunden später auch ran, versprach der Coach Lars Walther. Er habe seine Einheiten gepostet und bekomme die Binde. Dann ist ja alles angerichtet für ein Fußballfest.