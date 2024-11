Sowohl Omar Ingi Magnusson als auch Gisli Kristjansson, die in der Champions League am Donnerstag verletzt ausgeschieden waren, standen im Kader des SCM, Linksaußen Matthias Musche fehlte allerdings weiterhin. Magdeburg begann besonders in der Abwehr konzentriert, spielte sich schnell ein kleines Polster heraus (5:2/9.). Die Gäste blieben allerdings am SCM dran, drehten die Partie in Unterzahl und gingen in der 17. Minute erstmals mit 8:7 in Führung. Magdeburg antwortete mit einem 4:0-Lauf und brachte einen Drei-Tore-Vorsprung in die Pause.