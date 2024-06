Auch auf Sand fühlen sich die deutschen Handballerinnen pudelwohl, was sie gerade bei der Beachhandball-Weltmeisterschaft in China eindrucksvoll bestätigt haben. Die DHB-Auswahl unter Bundestrainer Alexander Novakovic bezwang im Finale Argentinien mit 2:0 (24:16 und 21:18) und sicherte sich somit die Goldmedaille. Für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft ist es der vierte Titel bei einer Europa- und Weltmeisterschaft in Serie.

Für die 34-jährige Nele Kurzke war es die erste Teilnahme an einem großen Turnier. Sie war nominell die einzige Keeperin im deutschen Kader. Nach ihrer Rückkehr aus China erzählte sie: "So dominant wie das Ergebnis im Finale erscheint, war der Turnierverlauf keineswegs. Es gab (nicht nur bei uns) unglaublich viele Shootouts, was zeigt, wie eng die Mannschaften leistungsmäßig bei einander liegen. Wir selbst waren zweimal schon fast ausgeschieden, haben uns aber mit enormem Willen zurückgekämpft. Ich ziehe meinen Hut vor dieser Charakterleistung und bin sehr stolz, in meinem Alter noch Teil davon sein gewesen sein zu dürfen."