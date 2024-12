Vor der Partie schien die Ausgangslage klar zu sein: Denn Bundesliga-Absteiger Bergischer HC führt die 2. Bundesliga souverän an und hat zudem noch keines seiner neun Heimspiele verloren. Doch dagegen hatte das Jungandreas-Team seine Auswärtsbilanz zu setzen - in den letzten fünf Partien konnten die Sachsen-Anhalter nicht besiegt werden. Und mit diesem Selbstbewusstsein traten die DRHV-Handballer auch beim Tabellenprimus an. Die Dessauer hielten von Anfang an dagegen und konnten vor allem mit brutalem Tempospiel bei den Nordrhein-Westfalen punkten.