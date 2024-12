Bildrechte: IMAGO/Hartmut Bösener

Handball | 2. Bundesliga Dessau-Roßlauer HV vergeigt letzten Heimauftritt des Jahres

Hauptinhalt

16. Spieltag

23. Dezember 2024, 20:41 Uhr

Der Dessau-Roßlauer HV hat am 16. Spieltag der 2. Handball-Bundesliga eine eher schlechte Figur abgegeben und mit 29:35 (13:19) gegen den TSV GWD Minden verloren. Trotz gutem Startes musste das Jungandreas-Team vor allem in der Endphase des ersten Durchgangs arg abreißen lassen. Diesen Rückstand konnten die Hausherren nie so richtig aufholen - die Gäste aus Minden kontrollierten die Partie weitestgehend bis zum Abpfiff.