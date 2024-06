Mit einem eigenen Sieg und gleichzeitiger Schützenhilfe auf den anderen Plätzen hätten sich die Dessauer sogar noch auf den zehnten Rang vorschieben können, der zur Teilnahme am DHB-Pokal in der kommenden Saison berechtigt.

Und so gingen die Männer von Cheftrainer Uwe Jungandreas das Spiel auch an. Lange Zeit sah es nach einem ungefährdeten Sieg für die Handballer aus Sachsen-Anhalt aus, die große Teile des Spiels in Führung lagen, den Vorsprung allerdings nicht ins Ziel retten konnten. Zehn Sekunden vor dem Ende war es Timo Löser, der sein Team in Führung warf. Für den Sieg reichte das nicht, den der Gastgeber schlug mit ablaufender Uhr nochmals zurpck. Bester Werfen auf der Platte war Löser mit 14 Treffern.