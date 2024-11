"Wir haben uns einfach zu schwergetan mit der offensiven Deckung, kassieren zu viele Strafen und vergeben am Ende zu viele klare Chancen", meinte der überragende Topscorer Sebastian Gress (11 Tore bei 14 Versuchen) nachher selbstkritisch beim Streamingsender Dyn. Es lief die zwölfte Minute des Auswärtsspiels des HC Elbflorenz, als Trainer André Haber wutentbrannt die erste Auszeit nahm, um sein Team geflissentlich zusammenzustauchen: "Waaaaaaas ist jetzt, spielen wir Abwehr oder nicht?!", brüllte der 38-Jährige. Zwar lagen die Dresdner zu diesem Zeitpunkt nur mit 6:8 in Oberfranken zurück, ließen aber insbesondere in der Abwehrarbeit nahezu alles vermissen.

Erst in den letzten zehn Minuten vor der Halbzeit fing Habers Ansprache an, Früchte zu tragen. Dank eines 7:2-Laufs ging Dresden mit einem knappen 17:15-Vorsprung in die Pause. Daran knüpfte der HCE zunächst auch im zweiten Durchgang an. Noch beim 21:18 durch Gress schien alles nach Plan zu laufen (36.). Jedoch stellte Coburg in der Folge auf eine 3-2-1-Deckung um, zudem flog Julian Possehl mit Roter Karte von der Platte (38.).



Der HSC witterte Morgenluft, Dresden tat sich in der Offensive immer schwerer und geriet in der 52. Minute erstmals wieder in Rückstand (25:26/Jan Schäffer). Gress‘ 29:29 (57.) sollte der letzte Hoffnungsschimmer bleiben. HSC-Rückraum Merlin Fuss warf genau drei Minuten (!) vor dem Ende den späteren Siegtreffer. Vincent Klepps Verzweiflungswurf unter Bedrängnis knallte mit der Schlusssirene an die Latte.