Es dauerte bis zur siebten Minute, bis die Zuschauer in der Magdeburger Arena das erste Tor aus dem Spiel heraus sahen. Magnus Saugstrup legte den Grundstein für einen kleinen SCM-Lauf. Beim Stand von 4:1 (8.) nahm RK-Coach Andrija Nikolic die erste Auszeit. Aber Magdeburg spielte weiter druckvoll und baute auch dank des starken Sergey Hernandez den Vorsprung auf fünf Tore aus (7:2/12.).

Aber Zagreb fing sich wieder verkürzte den Rückstand wieder auf drei Tore (9:6/16.) und hielt nun gut dagegen. Die Partie war nun offen, mehr als diese drei Tore kamen die Gäste aber nicht heran. Mit 16:12 ging es schließlich in die Pause.

Der zweite Abschnitt startete für den SCM aber erst einmal mit einem kleinen Loch. Zagreb konnte den Rückstand dank eines 4:0-Laufes egalisieren und SCM-Trainer Bennet Wiegert war gezwungen, nach nicht einmal sechs Minuten die Auszeit zu nehmen. Und die zeigte Wirkung. Nun konnte der SCM seinerseits fünf Tore am Stück erzielen und somit vorentscheidend davonziehen. Vor allem Manuel Zehnder lief in dieser Phase heiß.

Die Gäste schwächten sich durch eine Rote Karte (nach Videobeweis) zudem selbst. Magdeburg, dass die zweiten 30 Minuten komplett ohne Omar Ingi Magnusson und Gisli Kristjansson absolvierte, spielte sich dagegen in einen kleinen Rausch und ließ den Kroaten in den letzten 20 Minuten der Partie nicht den Hauch einer Chance. Vor allem Isak Persson traf nun aus allen Lagen. Mit sieben Toren war er am Ende auch der erfolgreichste Werfer der Partie.