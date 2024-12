Bildrechte: IMAGO/Christian Heilwagen

Handball | Bundesliga Thüringer HC setzt sich im Spitzenspiel gegen Blomberg durch

9. Spieltag

27. Dezember 2024, 21:30 Uhr

Im ersten Spiel nach der Europameisterschaft konnte sich der Thüringer HC am Freitagabend (27.12.2024) knapp, aber verdient mit 23:21 (12:9) gegen die HSG Blomberg-Lippe durchsetzen. Dabei stand im Spitzenspiel vor allem die Taktik im Vordergrund und wenig die Spielfreude der einzelnen Akteurinnen. Erst kurz vor dem Ende des ersten Durchgangs kam das Team von Herbert Müller erstmals ins Rollen und zog bis in die zweite Halbzeit hinein auf 20:14 davon (49.). Doch so klar sollte es nicht bleiben.