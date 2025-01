Nach dem schweren Spiel beim rumänischen Topteam H.C. Dunarea Braila am letzten Wochenende stand für den Thüringer HC am Mittwoch die nächste große Herausforderung an. Bei Meister HB Ludwigsburg rechneten nur die kühnsten Optimisten mit Punkten. Doch das Team von Trainer Herbert Müller wollte sich beim großen Favoriten teuer verkaufen. Und das gelang in der ersten Halbzeit mit einigen Einschränkungen. Zwar zog Ludwigsburg zeitweise bis auf vier Tore (16:12/23.) davon, doch der THC kämpfte sich immer wieder heran und hatte mit Dinah Eckerle eine starke Torfrau zwischen den Pfosten stehen. Nicht zurecht kamen die Thüringerinnen dagegen mit den schnellen Tempogegenstößen. Und so wurde es nach einem guten Start (8:7/13.) doch schnell kritisch. "Ihr müsst weiter mutig spielen und schneller zurücklaufen", forderte Müller bei einer Auszeit. In der sehr schnellen und auf gutem Niveau stehenden Partie leistete sich Ludwigsburg dann aber auch einige Fehler. Zur Pause stand es 20:17 für den HBL.